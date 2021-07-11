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Eren Hacısalihoğlu'nun sevgilisi Tuğba Tatlıcı çıktı

11 Temmuz 2021 Pazar - 16:43 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 16:45

Eren Hacısalihoğlu’nun Çeşme’de birlikte görüntülendiği sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun bir süredir görüştüğü güzel, merhum iş insanı Şeyhmus Tatlıcı’nın torunu Tuğba Tatlıcı.


İkilinin yaz başında ortak tanıdıkları aracılığıyla tanıştığı ve arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüştüğü öğrenildi. Eren Hacısalihoğlu geçen yıl şarkıcı Alya ile evliliğin eşiğinden dönmüştü.
 
Fuat Çağdaş/ Hürriyet
 
 
Eren Hacısalihoğlunun sevgilisi Tuğba Tatlıcı çıktı

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