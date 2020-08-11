Eren Bülbül’ün ölüm sebebi ne? Eren Bülbül kimdir, nereli? (Eren Bülbül ölümü)

1 Ocak 2020 doğumlu Eren Bülbül ölümünün 3. yılında tüm Türkiye’de anılıyor. Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında 15 yaşında şehit oldu. İşte Eren Bülbül ölümü ve merak edilenler…

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışma sonrası, PKK'lı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Eren Bülbül PKK’lıların girdikleri evden erzak çalarken gördü ve durumu jandarmaya bildirdi. Ardından bölgeye gelen güvenlik güçlerine PKK'lıların girdiği evi göstermek istedi ancak, PKK'lıların saldırısı sonucu Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte hayatını kaybetti.

Anne Bülbül, “Yavrumun şehitliği tüm Türkiye’nin acısı oldu. Ben bir Eren kaybettim ama binlerce Eren’im oldu” dedi. Oğlunun vefatının ardından dünyaya gelen erkek torununa Eren, kız torununa da Ceren adını verdiklerini belirten Ayşe Bülbül, çok sayıda kişinin de telefonla kendisine ulaşarak çocuklarına “Eren” adını koyduklarını söylediklerini ifade etti.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde büyüdü.

Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu'ndaki eğitiminin ardından, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne devam eden Bülbül, 2016 yılında babasını kaybetti.

Çevresinde Trabzonspor'a olan tutkusuyla tanınan Bülbül, okuldan geri kalan zamanlarda yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalıştı.

Kısa süren hayat yolculuğu boyunca annesi ve 12 kardeşi ile ekonomik zorluklarla mücadele eden Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralandı.

Bülbül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Aynı çatışmada, iki çocuk babası Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik de şehit oldu.

'Bir Eren kaybettim binlerce Eren’im var'

EREN BÜLBÜL ÖLÜMÜ SONRASI, KANI YERDE KALMADI

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili "Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır, güvenlik güçleri tarafından 15 Temmuz 2018'de Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan Yakışır'ın, PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olduğu bildirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve 'Rodi' kod adlı Levent Dayan öldürüldü." ifadelerini kullanmıştı.

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda ise gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü. Bu teröristlerin de Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlenmişti.