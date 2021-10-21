Eren-7 Operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
21 Ekim 2021 Perşembe - 12:49 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 12:54
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; teröristlerle sağlanan temasda,1 Jandarma Personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir. Operasyon bölgesinde 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi." denildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün sabah
saatlerinde Tunceli
İl Jandarma
Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir.
Operasyonda arama/ tarama faaliyeti esnasında teröristlerle sağlanan temasda,1 Jandarma Personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim
ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir." denildi.