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Eren- 7 Operasyonu! İnleri yerle bir edildi

DHA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 18:30 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 18:30

Tunceli'de kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.


Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 personelin katıldığı 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Operasyonun yürütüldüğü bölgede, güvenlik güçlerince yapılan aramada-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
 
Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.
 
 

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