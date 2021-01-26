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Eren-5 Bagok ve Eren-4 Karlıova-Varto operasyonları başladı

26 Ocak 2021 Salı - 9:57 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 10:17

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Eren-4 Karlıova-Varto" ve 2 bin 550 personelle "Eren-5 Bagok" operasyonlarının başladığı belirtildi.


İçişleri Bakanlığı, 1620 personelin katılımıyla "Eren-4 Karlıova-Varto" ve 2 bin 550 personelle "Eren-5 Bagok" operasyonlarının başladığını duyurdu.
 
İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
 
Bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren BÜLBÜL’ün aziz hatırasına ithafen İçişleri Bakanlığınca, 2021 yılı ile birlikte EREN OPERASYONLARI başlatılmıştı.
 
Bu kapsamda EREN-1 TENDÜREK OPERASYONU, EREN-2 LİCE OPERASYONU, EREN-3 AĞRI DAĞI OPERASYONLARI devam ederken;
 
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (1.620) personel [(93) operasyonel tim] ile EREN-4 KARLIOVA-VARTO,
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (2.550) personel [(145) operasyonel tim] ile EREN-5 BAGOK OPERASYONLARI müşterek olarak  başlatılmıştır.
 
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

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