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Eren-3 Operasyonu! Anbean görüntülendi
Terör örgütü PKK'nın kış üslenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla 22 Ocak’ta Ağrı ve Tendürek dağlarında başlatılan 'Eren-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı Operasyonu' devam ediyor. Terörle mücadelede sürdürülen birçok operasyona adı verilen, Trabzonlu şehit Eren Bülbül'ün (15) annesi Ayşe Bülbül'e selam gönderen Mehmetçik ise "Operasyonlara ismi verilen şehidimiz Eren kardeşimizin annesinin ellerinden öpüyor ve selamlarımızı gönderiyoruz" dedi. Ayşe Bülbül de askerlerin selam gönderdiği görüntüleri gözleri dolarak, izlerken "Yavrumu unutmadığınız için acısını hissettiğiniz için Allah'ım sizden razı olsun" diye konuştu. Mehmetçiğin eksi 20 dereceleri bulan kar yağışının da etkili olduğu Ağrı Dağı'ndaki operasyonu, anbean görüntülendi.