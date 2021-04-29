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Eren-2 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

29 Nisan 2021 Perşembe - 15:10 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 15:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-2 Operasyonu'nda Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Eren-2 Operasyonu'nda Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 
Sözde 'özel güç sorumlusu' da etkisiz hale getirildi
 
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır-Lice kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince İHA/SİHA, Atak Helikopter ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, sözde 'özel güç sorumlusu'nun da içinde olduğu 5 terörist, etkisiz hale getirildi.
 
Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır-Lice kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince İHA/SİHA, Atak Helikopter ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, sözde 'özel güç sorumlusu'nun da içinde olduğu 5 terörist, etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullanıldı.
 

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