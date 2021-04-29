Eren-2 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Eren-2 Operasyonu'nda Diyarbakır 'ın Lice ilçesi kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sözde 'özel güç sorumlusu' da etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır-Lice kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince İHA/SİHA, Atak Helikopter ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, sözde 'özel güç sorumlusu'nun da içinde olduğu 5 terörist, etkisiz hale getirildi.

Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır-Lice kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince İHA/SİHA, Atak Helikopter ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, sözde 'özel güç sorumlusu'nun da içinde olduğu 5 terörist, etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullanıldı.