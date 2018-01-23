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Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi aldı

AA |  23 Ocak 2018 Salı - 1:10 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 1:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Harekatı"nın üçüncü gününde video konferans aracılığıyla bölgedeki, Genelkurmay'daki ve Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki komutanlardan bilgi aldı.


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Beştepe'deki kabullerini tamamlamasının ardından saat 23.00'te  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'ne geçerek video  konferans aracılığıyla harekatın durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
 
 
İlk olarak harekatın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu  Komutanlığının Hatay'daki Harekat Merkezi'ne bağlanan Erdoğan, Afrin'e yönelik  operasyonla ilgili son bilgileri 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin  Temel'den aldı.
 
 
Erdoğan daha sonra Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezi ve Kara  Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde görevlerinin başında olan generallerle konuştu.
 
Erdoğan, harekatın planlandığı biçimde icra edildiğini ve morallerinin  en yüksek seviyede olduğunu belirten TSK mensuplarına, ulusal güvenliği sağlamak  amacıyla Afrin'deki terör unsurlarına karşı icra edilen operasyonda  muvaffakiyetler diledi.
 
 
Ardından Hatay Valisi Erdal Ata, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kilis  Valisi Mehmet Tekinarslan ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile kurulan canlı  bağlantılarla Erdoğan, söz konusu kentlerdeki durum hakkında bilgi aldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda ise  kararlılığın devam ettiğini ve geri adım atılmayacağını söyledi.
 

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Recep Tayyip Erdoğan Afrin Zeytin Dalı Harekatı
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