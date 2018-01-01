Erdoğan, yeni yılın ilk gününde anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk gününde babası Ahmet, annesi Tenzile Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye ve kayınpederi Cemal Gülbaran'ın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti.

