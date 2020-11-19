Erdoğan yanan Vaniköy Camii'ni ziyaret etti

İstanbul Çengelköy'de bulunan tarihi Vaniköy Camisi'nde geçtiğimiz günlerde yangın çıkmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya caminin restorasyonu için imzaların atıldığını, restorasyon çalışmalarının 10 günde biteceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün camiyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , yangın çıkan Vaniköy Camii'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan Haziresinde Ahmet Kekeç ve Şule Yüksel Şenler'in mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra buradan geçtiğimiz günlerde yanan Vaniköy Cami'ne geçti. Camide incelemelerde bulunan Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan buradan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.