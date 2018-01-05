Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te resti çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Yani belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Zira sürekli olarak 'ne olur artık bizi de alıverin' diyecek halimiz de pek yok." dedi.

