Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te resti çekti

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
Türkiye 54 yıldır AB kapısında bekletilen bir ülke. AB bize bu konuda gerekçe sunamıyor.
Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Yani belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir.
Zira sürekli olarak 'ne olur artık bizi de alıverin' diyecek halimiz de pek yok. Bakın bunu Fransa'dan söylüyorum.
EUROSAM ANLAŞMASI
Bugün burada EUROSAM ile ilgili bir anlaşmayı imzalamış olduk ki bu çok önemli bir adım. Bir diğer NATO ülkesi İtalya'yı da içine alacak şekilde üçlü bir anlaşmanın adımını da böylece atmış olduk. Şimdi bundan sonrası, süratle yola çıkmak ve süratle de bu işin üretimine geçmek.
Ülkemizde ve sınırımızda DEAŞ'a karşı verilen mücadelemiz var. Aynı şekilde PYD/YPG'ye karşı da aynı mücadeleyi beraber vermemiz gerekiyor.
Teröre 35-40 yıldır ciddi bedeller ödedik. Türkiye'de şu anda Suriye'den gelen mülteci sayısı 3.5 milyona ulaştı. Bunların bütün bakımı bize ait. Mültecilere destek vermeye devam edeceğiz.
Macron'un açıklamalarından satırbaşları;
Diyalog ve ortak çalışma yaklaşımı içindeyiz. Türkiye ile bölgesel ve küresel çıkarlarımız ve birlikte çözmemiz gereken sorunlar var.
Bütün terör gruplarıyla mücadele ediyoruz. Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle mücadelede örnek bir işbirliğimiz var.
Görüşmemizde Sinop nükleer santrali konusunu da konuştuk.