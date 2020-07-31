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Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü

AA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 9:44 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 9:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev,  Erdoğan'ı arayarak Kurban Bayramı'nı kutladı. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan  arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyetlerini dile  getiren liderler, ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine dair inançlarını  vurguladı.
 
Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatının  başarıyla sürdürüldüğünün altını çizen Erdoğan ve Aliyev, tatbikatı iki ülkenin  dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bir başka tezahürü şeklinde değerlendirdi.
 
Cumhurbaşkanı Aliyev, son günlerde Ermenistan'ın askeri provokasyonu  sonucu yaşanan olaylarla ilgili Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği kararlı desteği  takdirle karşıladıklarını belirtti.
 
Erdoğan ve Aliyev, iki ülke ilişkileriyle ilgili diğer konuları da  müzakere etti.
 

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