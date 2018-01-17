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Erdoğan talimat vermişti! Meclis'ten flaş hamle

17 Ocak 2018 Çarşamba - 16:50 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 16:50

Doktoradan sonra, doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilen yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.


Doktoradan sonra, doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilen yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi 135. kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamada, Yardımcı Doçentlik tartışmalarına ilişkin Yardımcı doçentliğin sadece bir siyasi karar olduğuna dikkat çekereek "Öyle bir adım atalım ki, ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilmesini temin edecek çalışma yapalım. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek" demişti.

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