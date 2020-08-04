İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını bildirdi.
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- Erdoğan talimat verdi: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanıyor
Erdoğan talimat verdi: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanıyor
04 Ağustos 2020 Salı - 14:25 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 14:25
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını bildirdi.
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