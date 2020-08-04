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Erdoğan talimat verdi: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanıyor

04 Ağustos 2020 Salı - 14:25 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 14:25

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını bildirdi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını bildirdi.
 
 

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