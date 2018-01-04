Erdoğan sitem etti artık 5 katı geçemeyecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar yetkisinin birden fazla kurumda olmasına kişisel olarak karşı çıktığını belirterek, bunun değiştirilmesi için mücadele vereceğini söyledi. Özhaseki, yeni imar planlarında 5 kattan fazlasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Özhaseki, 52 ilde 209 risk alanı belirlendiğini, 639 bağımsız birim ve 524 bin konutun yenilendiğini kaydetti. Özhaseki, bugüne kadar kentsel dönüşüm için kira yardımı dahil 5 milyar 155 milyon liralık kaynak kullanıldığı bilgisini verdi. En zor dönüşümün şehirlerde yaşandığını kaydeden Mehmet Özhaseki, yeni binalardaki otopark zorunluluğunda da bazı düzenlemeler yapılacağını anlattı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Özhaseki, daha önce 3 daire için 1 park yeri şeklindeki zorunluluğun, her daire için getirileceğini, belediyelere para vererek otopark zorunluluğundan kurtulmanın da önüne geçecek bir düzenleme yapılacağını paylaştı.

18'DEN 2'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Bakanlığın görev alanıyla ilgili bürokrasiyi azaltan çalışmalar yapıldığını dile getiren Mehmet Özhaseki, yapı ruhsatı almak için gerekli imza sayısının 18’den 2’ye düşürüldüğünü, önümüzdeki dönem artık tek imza ile yapı ruhsatı alınabileceğini söyledi.

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