Erdoğan: Sarmalın kırılması lazım

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda faizlerin bir türlü düşmemesini eleştirerek, "Dilimde tüy bitti ama söylemeye devam edeceğim. Bu enflasyonun sebebi faizler. Hükümet, faizlerin düşürülmesi için elindeki enstrümanları devreye soksun. Bu sarmalın kırılması gerekiyor" dedi.

Merkez Bankası'nın gerekli adımları atmadığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Hükümetin bu işlerle ilgili gereğini yapması lazım. Tamam, Merkez Bankası bağımsız ama hükümetin de bu konuda enstrümanları var. Onları devreye sokun. Faiz sarmalının kırılması lazım. Faiz olduğu sürece bir sermaye birikimi olmuyor. Faiz sarmalını kırmak lazım. Yoksa işimiz zor."