Erdoğan sanatçılardan bakın ne istemiş Sibel Can anlattı

'SİGARAYI BIRAKMALARINI İSTEDİ': Sibel Can, ziyarete ilişkin şunları söyledi: "Uzun bir seyahat öncesi Cumhurbaşkanımız'a çok güzel bir moral vermek istedik. Gayet samimi ve çok sıcak bir ortam vardı. Sohbet o kadar güzeldi ki...Konu önce sigaradan açıldı. Sayın Erdoğan, Yavuz Bingöl ve Cengiz Kurtoğlu'na takıldı, onlara sigarayı bırakmalarını söyledi.

'KURTULMUŞ'U GÖREVLENDİRDİ': Bunun için de Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş'u görevlendirdi. 'Bakın, Sibel hayatı boyunca hiç sigara içmedi' diye de söyledi. Zeytin Dalı Operasyonu'nu da konuştuk. Kendisine, 'Halkımızla birlikte, tüm kalbimizle biz de operasyona destek veriyoruz' dedik."

Hülya Koçyiğit ise, "Bir haftalık yolculuğa çıkacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Kendisine yolculuğu için güzel dileklerimizi sunduk. Sayın Erdoğan da Zeytin Dalı Operasyonu dolayısıyla göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlik anlayışı için bizlere teşekkür etti. Hep beraber yakın bir tarihte Mehmetçiği ziyarete gitmeye karar verdik" diye konuştu.

HEPİMİZLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Ziyarette yer alan isimlerden Cemal Hünal, "Cumhurbaşkanımız'ı çok sağlık lı ve dinç gördük. Kendisine bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diledik. Hepimizle yakından ilgilendi. Görüşmemiz yaklaşık 45 dakika sürdü. Rol aldığımız 'Diriliş: Ertuğrul' dizisini bildiğini, hatta torunlarının diziyi takip ettiğini ancak kendisinin vakit bulup izleyemediğini söyledi. Çok yoğun bir programı var" dedi.

BURAK HAKKI: KENDİSİNİ BÖYLE GÖRMEK ÇOK MUTLU ETTİ BİZİ

"Cumhurbaşkanımız'ın doğum günü sebebiyle yanında bulunma şerefine nail olduk. Allah, Cumhurbaşkanımız'ı başımızdan eksik etmesin. Kendisini böyle güler yüzlü ve kuvvetli görmek bizi çok mutlu etti. Bugün benim için çok özel bir gün."