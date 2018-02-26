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Erdoğan, Macron'la görüştü

26 Şubat 2018 Pazartesi - 13:16 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 13:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye krizi ve Afrin Harekatı ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü.


Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'deki son  gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi  paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in terör unsurlarından  temizlenmesinin sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşlerini beraberinde  getireceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'deki operasyonda  sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çektiği  görüşmede, Suriye'deki insani durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nde oy  birliğiyle kabul edilen ateşkes çağrısına da değinildi. Kıbrıs'a da değinilen  görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon  kaynakları konularında KKTC ve Türkiye'nin hassasiyetlerini hatırlattığı  kaydedildi
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa  Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. 
 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider,  Suriye'deki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.
 
Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesinin  sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini belirtti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'deki operasyonda sivillerin zarar  görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çektiği görüşmede, Suriye'deki  insani durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen  ateşkes çağrısına da değinildi.
 
Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğunu belirten iki lider, başta  Doğu Guta olmak üzere insani durumun iyileşmesi için ateşkesin hayata geçirilmesi  gerektiğini vurguladı.
 
Görüşmede, Suriye'de siyasi çözüm için ortak çaba harcamanın önemine  işaret edildi.
 
Kıbrıs'a da değinilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, münhasır  ekonomik bölge ve hidrokarbon kaynakları konularında KKTC ve Türkiye'nin  hassasiyetlerini hatırlattığı kaydedildi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önümüzdeki  süreçte de temas halinde olma kararlılıklarını teyit etti.
 
 

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