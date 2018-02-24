25 Şubat 2018 Pazar
İSTANBUL 
9°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.522 0.58 EURO 4,6660 -0.01
USD 3,7910 0.22 ALTIN 161,950 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Erdoğan Kahramanmaraş'ta konuştu

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 14:35 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 16:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Kongresi öncesi Kahramanmaraş'ta halka hitap etti. Erdoğan, "Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var." dedi. Erdoğan daha sonra il kongresinde konuşma yaptı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan, "Birileri ne diyor, 'sivilleri vuruyorlar.' Vicdansızlar,  edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda  var." dedi. 
 
Erdoğan, partisinin 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere geldiği  Kahramanmaraş Spor Kompleksi'nin dışında, kendisini karşılayan vatandaşlara hitap  etti.
 
Vatandaşların yola çıktıkları ilk günden itibaren kendilerini yalnız  bırakmadığını belirten Erdoğan, "Edeler her zaman bizim yanımızda oldu ve  sizlerle güç bulduk ve bu gücümüzü tüm Türkiye'ye yaydık." ifadesini kullandı.
 
"Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. 16 yıldır gündüz gece  sizinle yürüyoruz." diyen Erdoğan, vatandaşın heyecanının, coşkusunun kendi  heyecanları, coşkuları olduğunu belirtti.
 
"Reis bizi Afrin'e götür." sloganları üzerine Erdoğan, "İnşallah öyle  bir an olduğunda önce şahsım ve 'hadi beraber gidiyoruz' dediğim anda beraber  gideceğiz. Hanım kardeşlerim de şuan mavi berelileri görüyorum, bordoluları  gördüm." diye konuştu.
 
Bu sabah itibarıyla 1931 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran  Erdoğan, şöyle devam etti:
 
 "Dün ne idi? Cuma'ydı. Dün bütün askerlerimizi hamdolsun secdede,  rükuda gördüm çünkü onlar 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin  uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galip  et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın' diyerek, yola çıkmışlardır. Geçmişteki o  ecdadımızın varisleri olarak evelallah şimdi de yine Mehmet'imiz aynı yolda  yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla bir taraftan F-16'larımızla bir taraftan  helikopterlerimiz ile tanklarımız, toplarımız ile evelallah Mehmet'imize  saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor, 'sivilleri  vuruyorlar.' Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri  vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz Ruanda'da, Mali'de, Libya'da, Korsika'da  bunu yaptınız, durmadınız, hala da yapıyorsunuz. Kalkıp da bu noktada, Türk'ü bu  şekilde yorumlayamazsınız."
 
Erdoğan, Mehmetçik'e ve Türkiye'ye, sınırlara saldıranlara bunun  hesabını sorduklarını ifade ederek, "Siz, 10 bin kilometreden buralara niçin  geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz  var. Kimse kalkıp da 'Niçin bu sınırları koruyorsunuz?' diyemez. Korumaya devam  edeceğiz. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın,  bu ülke, millet, asker 'korkaklar ordusu' değildir. 'Korkaklar ülkesi' değildir.  Şu anda da bu hesabı onun için soruyoruz." değerlendirmesini yaptı.
 
Rabia işaretinin anlamının "Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek  devlet" olduğunu anımsatan Erdoğan, 81 milyonun tek bir devlet olduğunun altını  çizdi. Erdoğan, 780 bin kilometrekare ile Türkiye'nin şehit kanlarıyla vatan  olduğuna dikkati çekerek, "Biz 780 bin kilometrekarede doğmadık, biz 18 milyon  kilometrekareden 780 bin kilometrekareye düştük. Nereden, nereye..." dedi.
 
Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımadığını belirten  Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Öyle PYD'ymiş, yok şuymuş, yok buymuş... Ne demiştik? Kovalayacağız.  Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bak Pensilvanya'da. Ne işi var orada? Onunla  gidenler oldu mu? Oldu. Beraber orada yaşıyorlar, arkalarında kimlerin olduğunu  anlayın. Kovalamaya yine devam edeceğiz. Çünkü bunlar ümmeti böldüler, bunlar  milleti böldüler. Onun için de bunun hesabını verecekler."
 
Erdoğan, 2019 seçimlerinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Kapı,  kapı dolaşmaya var mıyız?" diye sordu.
  
Alandaki vatandaşlar, Erdoğan'a "evet" cevabını verdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan, "Türkiye, 81 vilayetiyle 81 milyon vatandaşıyla 98 yıl önceki  Maraş olup istiklaline ve istikbaline el uzatanlara karşı topyekun kıyama  kalkmıştır. Son 4-5 yıldır ülkemize yönelik o kadar çok saldırı oldu ki, artık  milletimizin sabrı kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı." dedi. 
 
Erdoğan, Kahramanmaraş Spor Kompleksi'ndeki salonda düzenlenen  partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta olmaktan  duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisini coşkuyla karşılayanlara teşekkür  etti.
 
"Bu heyecanınız, bu coşkunuz ve buradan Maraş'ın tüm ilçelerindeki ve  mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum." diyerek kendisini  karşılayanları selamlayan Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin tüm  teşkilatlarında vazife yapanlara teşekkür etti, vefat edenlere de Allah'tan  rahmet diledi.
 
Erdoğan, kongrenin, Kahramanmaraş ile ülke, millet ve demokrasi için  hayırlı olmasını temenni etti.
 
"Kahramanmaraş, siz bir başkasınız. Siz 16 Nisan halk oylamasında  yüzde 74'lük 'Evet' oranıyla tüm Türkiye içinde yedinci sırada yer alarak destan  yazdınız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Şiir yazdığınızı bilirdim, makaleleri de  bilirdim. Ama destan yazdığınızı da öğrenmiş oldum. Bu, Maraş'ın son yıllardaki  seçimlerde ortaya koyduğu en iyi neticedir." diye konuştu.
 
Yaklaşık bir yıl önce toplu açılış töreni nedeniyle Kahramanmaraş'a  geldiğinde kendisine verdikleri sözü tutan "edelere" teşekkür eden Erdoğan, şöyle  devam etti:
 
"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemizde Maraş'ın verdiği bu  desteği asla unutmayacağız. 2023 hedeflerimiz konusunda bu şehri yine en önde  görmek istiyoruz. Bu kutlu şehir, tarihin her döneminde ülkesine, milletine,  ezanına, bayrağına, özgürlüğüne, geleceğine her daim sahip çıkmıştır. Maraş'ın  kahramanlığı öyle sözde değildir. Bu şehrin insanlarının sözüyle, edasıyla, her  halinden kahramanlık akar."
 
"Kahramanlık unvanının ve madalyasının bu şehre çok yakıştığı bir  gerçek"
 
"Zafer yolu vardı kara bağrında / Nice canlar helak oldu yolunda /  Bütün ülkemizde Anadolu'da / Siftah mermisini yaktı Maraşlı. Eser oldu bu iş  tarihte durur. İnsanlar fanidir sonunda ölür / Haksızlık sonunda belasını bulur /  Unutulmaz bir iş yaptı Maraşlı." şiirini okuyan Erdoğan, cesaretiyle, gözünün  kararlılığıyla, çalışkanlığıyla destanlara konu olan Kahramanmaraş'ın, gönül  dünyasının zenginliğiyle de Türkiye'de apayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.
 
Necip Fazıl'dan Abdürrahim Karakoç'a, Cahit Zarifoğlu'ndan Erdem  Beyazıt'a, Nuri Pakdil'den Rasim Özdenören'e kadar nice şairin, yazarın,  fikir/düşünce adamının bu şehirden çıkmasının bir sebebinin olduğuna dikkati  çeken Erdoğan, bunların da durup dururken olmadığını vurgulayarak, "Dertli adam  oldukları için yazdılar. Dertli adam oldukları için o şiirleri döktürdüler. Güzel  insanların şehri Maraş'ın mümbitliği havasından mıdır, suyundan mıdır bilmiyoruz  ama 'kahramanlık' unvanının ve madalyasının bu şehre çok yakıştığı bir gerçektir  onu biliyoruz." dedi.
 
"Bıçak kemiğe dayandı"
 
Erdoğan, Türkiye'nin bugün, Kahramanmaraş'ın 98 yıl önce zaferle  neticelendirdiği kahramanlığı tüm güney sınırları boyunca sergilediğinin altını  çizerek, şunları söyledi:
 
"Türkiye, 81 vilayetiyle 81 milyon vatandaşıyla 98 yıl önceki Maraş  olup istiklaline ve istikbaline el uzatanlara karşı topyekun kıyama kalkmıştır.  Son 4-5 yıldır ülkemize yönelik o kadar çok saldırı oldu ki, artık milletimizin  sabrı kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı. Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru  oluşturarak bizi binlerce yıllık komşularından, kardeşlerinden, ayrılmaz bir  parçamız olan coğrafyalardan koparmak istiyorlar. Bu uğurda, adını sürekli  değiştirmelerine, tüm cilalamalarına rağmen, çabalamalarına rağmen terör  örgütleriyle kol kola girmekten çekinmiyorlar. Teröristin yanında poz  verdiklerinde Türkiye'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. Halbuki bu görüntü  sadece onların asırlardır dünyaya empoze ettikleri demokrasi, meşruiyet, hak,  özgürlük gibi kavramların içini boşaltıyor. Bize terör örgütleri üzerinden  yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete  geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek, inşası için var güçleriyle  çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız haberleri yok. Kesilen sakal  daha gür olarak çıkar. Ama giden kol, kanat geri gelmez."
 
Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin  sayısının 1931 olduğunu açıkladı.
 
"Reis bizi Afrin'e götür" sloganına Erdoğan, "Edeler, 15 Temmuz'da ne  dedik? 'Meydanlara' dedik. Siz ne yaptınız, 15 Temmuz'da meydanlara döküldünüz.  Şimdi de böyle bir karar aldığımız anda, hemen haberi veririz, önce şahsım sonra  da inanıyorum ki edeler ve milletim hep birlikte cepheye yürürüz." karşılığını  verdi.
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.