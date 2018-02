Erdoğan Kahramanmaraş'ta konuştu

Vatandaşların yola çıktıkları ilk günden itibaren kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Erdoğan, "Edeler her zaman bizim yanımızda oldu ve sizlerle güç bulduk ve bu gücümüzü tüm Türkiye'ye yaydık." ifadesini kullandı.

"Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. 16 yıldır gündüz gece sizinle yürüyoruz." diyen Erdoğan, vatandaşın heyecanının, coşkusunun kendi heyecanları, coşkuları olduğunu belirtti.

"Reis bizi Afrin'e götür." sloganları üzerine Erdoğan, "İnşallah öyle bir an olduğunda önce şahsım ve 'hadi beraber gidiyoruz' dediğim anda beraber gideceğiz. Hanım kardeşlerim de şuan mavi berelileri görüyorum, bordoluları gördüm." diye konuştu.

"Dün ne idi? Cuma'ydı. Dün bütün askerlerimizi hamdolsun secdede, rükuda gördüm çünkü onlar 'Şu kopan fırtına Türk ordu sudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam 'ın' diyerek, yola çıkmışlardır. Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak evelallah şimdi de yine Mehmet'imiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla bir taraftan F-16'larımızla bir taraftan helikopterlerimiz ile tanklarımız, toplarımız ile evelallah Mehmet'imize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor, 'sivilleri vuruyorlar.' Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz Ruanda'da, Mali'de, Libya 'da, Korsika'da bunu yaptınız, durmadınız, hala da yapıyorsunuz. Kalkıp da bu noktada, Türk'ü bu şekilde yorumlayamazsınız."

Erdoğan, Mehmetçik'e ve Türkiye'ye, sınırlara saldıranlara bunun hesabını sorduklarını ifade ederek, "Siz, 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da 'Niçin bu sınırları koruyorsunuz?' diyemez. Korumaya devam edeceğiz. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın, bu ülke, millet, asker 'korkaklar ordusu' değildir. 'Korkaklar ülkesi' değildir. Şu anda da bu hesabı onun için soruyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Rabia işaretinin anlamının "Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" olduğunu anımsatan Erdoğan, 81 milyonun tek bir devlet olduğunun altını çizdi. Erdoğan, 780 bin kilometrekare ile Türkiye'nin şehit kanlarıyla vatan olduğuna dikkati çekerek, "Biz 780 bin kilometrekarede doğmadık, biz 18 milyon kilometrekareden 780 bin kilometrekareye düştük. Nereden, nereye..." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Erdoğan, 2019 seçimlerinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Kapı, kapı dolaşmaya var mıyız?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, 81 vilayetiyle 81 milyon vatandaşıyla 98 yıl önceki Maraş olup istiklaline ve istikbaline el uzatanlara karşı topyekun kıyama kalkmıştır. Son 4-5 yıldır ülkemize yönelik o kadar çok saldırı oldu ki, artık milletimizin sabrı kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı." dedi.

Erdoğan, Kahramanmaraş Spor Kompleksi'ndeki salonda düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisini coşkuyla karşılayanlara teşekkür etti.

"Bu heyecanınız, bu coşkunuz ve buradan Maraş'ın tüm ilçelerindeki ve mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum." diyerek kendisini karşılayanları selamlayan Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin tüm teşkilatlarında vazife yapanlara teşekkür etti, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, kongrenin, Kahramanmaraş ile ülke, millet ve demokrasi için hayırlı olmasını temenni etti.

"Kahramanmaraş, siz bir başkasınız. Siz 16 Nisan halk oylamasında yüzde 74'lük 'Evet' oranıyla tüm Türkiye içinde yedinci sırada yer alarak destan yazdınız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Şiir yazdığınızı bilirdim, makaleleri de bilirdim. Ama destan yazdığınızı da öğrenmiş oldum. Bu, Maraş'ın son yıllardaki seçimlerde ortaya koyduğu en iyi neticedir." diye konuştu.

Yaklaşık bir yıl önce toplu açılış töreni nedeniyle Kahramanmaraş'a geldiğinde kendisine verdikleri sözü tutan "edelere" teşekkür eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemizde Maraş'ın verdiği bu desteği asla unutmayacağız. 2023 hedeflerimiz konusunda bu şehri yine en önde görmek istiyoruz. Bu kutlu şehir, tarihin her döneminde ülkesine, milletine, ezanına, bayrağına, özgürlüğüne, geleceğine her daim sahip çıkmıştır. Maraş'ın kahramanlığı öyle sözde değildir. Bu şehrin insanlarının sözüyle, edasıyla, her halinden kahramanlık akar."

"Kahramanlık unvanının ve madalyasının bu şehre çok yakıştığı bir gerçek"

"Zafer yolu vardı kara bağrında / Nice canlar helak oldu yolunda / Bütün ülkemizde Anadolu 'da / Siftah mermisini yaktı Maraşlı. Eser oldu bu iş tarihte durur. İnsanlar fanidir sonunda ölür / Haksızlık sonunda belasını bulur / Unutulmaz bir iş yaptı Maraşlı." şiirini okuyan Erdoğan, cesaretiyle, gözünün kararlılığıyla, çalışkanlığıyla destanlara konu olan Kahramanmaraş'ın, gönül dünyasının zenginliğiyle de Türkiye'de apayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Necip Fazıl'dan Abd ürrahim Karakoç'a, Cahit Zarifoğlu'ndan Erdem Beyazıt'a, Nuri Pakdil'den Rasim Özdenören'e kadar nice şairin, yazarın, fikir/düşünce adamının bu şehirden çıkmasının bir sebebinin olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bunların da durup dururken olmadığını vurgulayarak, "Dertli adam oldukları için yazdılar. Dertli adam oldukları için o şiirleri döktürdüler. Güzel insanların şehri Maraş'ın mümbitliği havasından mıdır, suyundan mıdır bilmiyoruz ama 'kahramanlık' unvanının ve madalyasının bu şehre çok yakıştığı bir gerçektir onu biliyoruz." dedi.

"Bıçak kemiğe dayandı"

Erdoğan, Türkiye'nin bugün, Kahramanmaraş'ın 98 yıl önce zaferle neticelendirdiği kahramanlığı tüm güney sınırları boyunca sergilediğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Türkiye, 81 vilayetiyle 81 milyon vatandaşıyla 98 yıl önceki Maraş olup istiklaline ve istikbaline el uzatanlara karşı topyekun kıyama kalkmıştır. Son 4-5 yıldır ülkemize yönelik o kadar çok saldırı oldu ki, artık milletimizin sabrı kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı. Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturarak bizi binlerce yıllık komşularından, kardeşlerinden, ayrılmaz bir parçamız olan coğrafyalardan koparmak istiyorlar. Bu uğurda, adını sürekli değiştirmelerine, tüm cilalamalarına rağmen, çabalamalarına rağmen terör örgütleriyle kol kola girmekten çekinmiyorlar. Teröristin yanında poz verdiklerinde Türkiye'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. Halbuki bu görüntü sadece onların asırlardır dünyaya empoze ettikleri demokrasi, meşruiyet, hak, özgürlük gibi kavramların içini boşaltıyor. Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek, inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar. Ama giden kol, kanat geri gelmez."

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 1931 olduğunu açıkladı.

"Reis bizi Afrin'e götür" sloganına Erdoğan, "Edeler, 15 Temmuz 'da ne dedik? 'Meydanlara' dedik. Siz ne yaptınız, 15 Temmuz'da meydanlara döküldünüz. Şimdi de böyle bir karar aldığımız anda, hemen haberi veririz, önce şahsım sonra da inanıyorum ki edeler ve milletim hep birlikte cepheye yürürüz." karşılığını verdi.

Alandaki vatandaşlar, Erdoğan'a "evet" cevabını verdi.