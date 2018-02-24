Erdoğan Kahramanmaraş'ta konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Kongresi öncesi Kahramanmaraş'ta halka hitap etti. Erdoğan, "Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var." dedi. Erdoğan daha sonra il kongresinde konuşma yaptı.

Erdoğan, partisinin 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş Spor Kompleksi'nin dışında, kendisini karşılayan vatan daşlara hitap etti.

Vatandaşların yola çıktıkları ilk günden itibaren kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Erdoğan, "Edeler her zaman bizim yanımızda oldu ve sizlerle güç bulduk ve bu gücümüzü tüm Türkiye'ye yaydık." ifadesini kullandı.

"Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. 16 yıldır gündüz gece sizinle yürüyoruz." diyen Erdoğan, vatandaşın heyecanının, coşkusunun kendi heyecanları, coşkuları olduğunu belirtti.

"Reis bizi Afrin'e götür." sloganları üzerine Erdoğan, "İnşallah öyle bir an olduğunda önce şahsım ve 'hadi beraber gidiyoruz' dediğim anda beraber gideceğiz. Hanım kardeşlerim de şuan mavi berelileri görüyorum, bordoluları gördüm." diye konuştu.

Bu sabah itibarıyla 1931 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dün ne idi? Cuma'ydı. Dün bütün askerlerimizi hamdolsun secdede, rükuda gördüm çünkü onlar 'Şu kopan fırtına Türk ordu sudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam 'ın' diyerek, yola çıkmışlardır. Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak evelallah şimdi de yine Mehmet'imiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla bir taraftan F-16'larımızla bir taraftan helikopterlerimiz ile tanklarımız, toplarımız ile evelallah Mehmet'imize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor, 'sivilleri vuruyorlar.' Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz Ruanda'da, Mali'de, Libya 'da, Korsika'da bunu yaptınız, durmadınız, hala da yapıyorsunuz. Kalkıp da bu noktada, Türk'ü bu şekilde yorumlayamazsınız."

Erdoğan, Mehmetçik'e ve Türkiye'ye, sınırlara saldıranlara bunun hesabını sorduklarını ifade ederek, "Siz, 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da 'Niçin bu sınırları koruyorsunuz?' diyemez. Korumaya devam edeceğiz. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın, bu ülke, millet, asker 'korkaklar ordusu' değildir. 'Korkaklar ülkesi' değildir. Şu anda da bu hesabı onun için soruyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Rabia işaretinin anlamının "Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" olduğunu anımsatan Erdoğan, 81 milyonun tek bir devlet olduğunun altını çizdi. Erdoğan, 780 bin kilometrekare ile Türkiye'nin şehit kanlarıyla vatan olduğuna dikkati çekerek, "Biz 780 bin kilometrekarede doğmadık, biz 18 milyon kilometrekareden 780 bin kilometrekareye düştük. Nereden, nereye..." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öyle PYD'ymiş, yok şuymuş, yok buymuş... Ne demiştik? Kovalayacağız. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bak Pensilvanya 'da. Ne işi var orada? Onunla gidenler oldu mu? Oldu. Beraber orada yaşıyorlar, arkalarında kimlerin olduğunu anlayın. Kovalamaya yine devam edeceğiz. Çünkü bunlar ümmeti böldüler, bunlar milleti böldüler. Onun için de bunun hesabını verecekler."

Erdoğan, 2019 seçimlerinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Kapı, kapı dolaşmaya var mıyız?" diye sordu.