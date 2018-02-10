Erdoğan açıkladı: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü



BAŞBAKAN YILDIRIM: İKİ ASKER ŞEHİT Başbakan Binali Yıldırım , "Atak helikopterimiz düştü, 2 askerimiz şehit düştü. Dış bir müdahaleyle düşürüldüğüne dair henüz net bir şey yok. Araştırılacak" dedi. YARALI ASKERLER HASTANEDE Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan askeri bir helikopter, Suriye 'nin Hatay sınırında düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yaralı askerler Kırkhan Devlet Hastanesine getirildi. AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi , hemen hastaneye giderek yaralı askerleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda bir helikopterin düşürüldüğünü belirterek, "Belki bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini misliyle değil katbekat fazlasıyla ödeyecekler." dedi.







TSK'DAN AÇIKLAMA



TSK'dan gelen açıklamada "Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır." denildİ Partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, TSK 'nın Afrin'de yürütttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son gelişmelerden bahsetti.TSK'dan gelen açıklamada "Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır." denildİ





ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI

Güvenlik güçlerinin sınırlar içinde ve dışında yürekleriyle, bilekleriyle, cesaretleriyle, kanlarıyla büyük bir mücadeleyi yürüttüğünü vurgulayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bu sabah itibarıyla bin 141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Tabii ki bütün bunlar olacak. Bir savaşın içerisindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Dün, sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha edip yok etmiştik. Tabii bunlar, bunları çıldırtıyor. Biz tabii bunların bedelini bunlara çok daha ağır ödeteceğiz. Belki bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini misliyle değil, katbekat fazlasıyla ödeyecekler. Çünkü biz kararlıyız. İnanıyoruz ve üstünüz. Bunu da başaracağız. Bu gurur verici manzara ülkemizin her bir şehrine ve milletimizin her ferdine çok büyük sorumluluklar yüklüyor."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde değişimin ve yenileşmenin öncülüğünü AK Parti olarak kimseye bırakmamakta kararlıyız. Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti'de öyle olmadı, öyle olmayacak çünkü bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Bu ekip çalışmasında günü geldiğinde her arkadaşımız, bayrağı yeni bir kardeşimize devrederek, kendisi farklı hizmet alanlarına yönelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadır dolayısıyla hizmet etmede alan çoktur. Bugün de İstanbul'da böyle bir bayrak değişimine şahit olduk." dedi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, bugün il başkanlığında devir teslim töreni yapıldığını hatırlatarak, görevi devralan Bayram Şenocak'ı kutladı ve görevi devreden Selim Temurci'ye partiye ve şehre yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selim kardeşimizle bundan sonra farklı alanlarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yeni il başkanımız Bayram Şenocak da görevi devreden Selim Temurci gibi gençlik kollarımızdan yetişerek buralara gelen bir kardeşimizdir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kurulduğu 2001'den bu yana ülkeye hizmet etmenin yanı sıra bu hizmetleri daha ileriye taşıyacak kadroları da yetiştirdiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün 4,5 milyonu kadın ve 1,5 milyonu genç olmak üzere 10,5 milyon üye sayısıyla ülkemizin en büyük tabanı ve bunun yanında tabanı itibarıyla en geniş partisi olan AK Parti, geleceğimizin teminatı olan kadroları da yetiştirme misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Bu vesileyle tüm gençlerimizi, tüm kadınlarımızı, tüm vatandaşlarımızı AK Parti çatısı altında siyasete katılmaya, ülkemizin meselelerinin çözümü için görev üstlenmeye davet ediyorum."

Erdoğan, özellikle gençlerin siyasete katılımına önem verdiklerini, seçilme yaşının 18'e indirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu, bir gerçeği ortaya koymaktadır. Türkiye'de gençliğe ufuk açan, yol veren, parlamentoda genç dimağların yer almasını sağlayan siyasi hareket AK Parti hareketidir. Bu vesileyle AK Parti aynı zamanda hareketin ötesinde bir davadır. Bu davanın yükünü çekecek genç, zinde güçlere ihtiyacımız var. Onun için bu adımları attık. Şimdi diğer şehirlerimizde de il ve ilçe başkanlıkları görevlerini devralan arkadaşlarımıza baktığımızda, önemli bir bölümünün kendi gençlik kollarımızdan yetişme olduğunu görüyoruz. Ülkemizde değişimin ve yenileşmenin öncülüğünü AK Parti olarak kimseye bırakmamakta kararlıyız. Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti'de öyle olmadı, öyle olmayacak çünkü bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Bu ekip çalışmasında günü geldiğinde her arkadaşımız, bayrağı yeni bir kardeşimize devrederek, kendisi farklı hizmet alanlarına yönelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadır dolayısıyla hizmet etmede alan çoktur. Bugün de İstanbul'da böyle bir bayrak değişimine şahit olduk. Kurulduğu günden bugüne kadar AK Parti'nin İstanbul'daki başarısı için emek vermiş, ter dökmüş, her kademede görev almış, gönüllü olarak çalışmalara katılmış tüm kardeşlerime bugün tekrar şükranlarımı sunuyorum."

"İstanbul bir büyük medeniyet mücadelesinin kilit taşıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul'un 15 milyonu aşan nüfusu, her yıl kucağını açtığı milyonlarca misafiri, ekonomiden sanata, diplomasiden spora kadar her alanda temsil ettiği küresel değerlerle bir dünya şehri olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un tarih boyunca cazibesini kaybetmediğini dile getirdi.

İstanbul'a hizmet etme şerefine eriştiğini belirten Erdoğan, "Biz, gençliğimizden itibaren bu bahtiyarlığı yaşama imkanı bulduk. Siyasetten spora, belediyeden hükümete ve nihayet Cumhurbaşkanlığına kadar her kademede İstanbul'a hizmet ettik, hala da ediyoruz. Rabbime hamdolsun. 1994'ten bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek için attığımız adımların önemini bugün karşımızda 15 milyonluk bu dev şehri gördüğümüzde çok daha iyi anlıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, geçen 15 yıllık dönemde belediyeler, hükümetler, bakanlıklar ve resmi kuruluşlar vasıtasıyla İstanbul'u, tarihine ve şanına yakışır bir şehir haline getirmeye gayret ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: