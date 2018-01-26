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Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

AA |  26 Ocak 2018 Cuma - 17:19 | Son Güncelleme : 26 01 2018 - 17:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Therasa May ile Afrin harekatı hakkında telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı  Theresa May ile telefon görüşmesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil halkın zarar  görmemesi için azami özen gösterildiğini belirtti. 
 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan,  İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son  gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı  Harekatı ele alındı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin söz konusu harekatı, uluslararası  hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan  meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi  kararları uyarınca gerçekleştirdiğine dikkati çekti.
 
Yedinci gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik İngiltere  Başbakanı May'la bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil halkın  zarar görmemesi için azami özen gösterildiğine de değindi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen operasyonun, PKK/PYD, DEAŞ  dahil Afrin yöresini tüm terör unsurlarından arındırmayı amaçlandığını vurguladı.
 
İki lider yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldı
 
İngiltere Başbakanı May ise Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik  girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye'nin, DEAŞ'la mücadele ve bu terör  örgütünü yenilgiye uğratma  konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını  belirtti.
 
İki lider, Suriye meselesine çözüm bulma çabalarıyla ilgili olarak  ilerleyen süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldı.
 

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