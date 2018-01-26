Erdoğan'ın teşekkürüne Azerbaycanlı vekilden yanıt geldi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında kendisine teşekkür ettiğini Genel Kurul çalışmaları sırasında öğrendiğini belirten Seyidov, "O kıymet bana değil O kıymet, Azerbaycan-Türkiye münasebetlerine veriliyor. Sayın İlham Aliyev’in ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın siyaseti burada duyulmaktadır ve bundan sonra da duyulacaktır. Biz de bir asker gibi, onların emirlerini yerine getirmek için her zaman hazırız" şeklinde konuştu.

Seyidov şöyle devam etti:

"Benim için büyük bir şereftir. Ben yürekten konuşuyordum. Burada Avrupa Konseyi ’nde Türkiye’ye karşı, Azerbaycan’a karşı adaletsiz bir tavır görüyoruz. Ona göre biz konuştuğumuz zaman sadece konuşmuş olmak için konuşmuyoruz. Bunu derdimizi, problemlerimizi, ağrılı meselelerimizi, işgali, topraklarımızın Ermeniler tarafından, PKK tarafından, IŞİD tarafından, DAEŞ tarafından zapt edilmesi hakkında konuşuruz"

Avrupa Konseyi'nde ve AKPM'de Türkiye'nin teröre karşı attığı adımları ve aldığı önlemleri görmezden gelen bir grubun olduğunu kaydeden Seyidov, "Adalete ihtiyacımız var. Düz söze ihtiyacımız var. Avrupa şunu anlamıyor, bugün Türkiye yalnız Türkiye için değil, Avrupa için de savaşıyor. Türkiye bütün dünya için savaşıyor. Türkiye en çetin misyonu bugün hayata geçiriyor. Bunu görmemek, bunu anlamamak en azından adaletsizliktir. Ancak biz görürüz ki adaletsizlikten başka, çok hoş olmayan bir ilişki de var." dedi.

ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETMİŞTİ