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Erdoğan ile Biden'ın görüşeceği tarih belli oldu!

AA |  03 Haziran 2021 Perşembe - 17:56 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 18:02

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele alacağını açıkladı.


Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı  Biden'ın ilk denizaşırı ziyareti kapsamında bu ay İngiltere, Belçika ve  İsviçre'ye gideceğini belirtti.
 
Biden'ın söz konusu ziyaret çerçevesinde ABD'nin ittifakları yeniden  tesis etme, Transatlantik ilişkileri canlandırma ve diğer müttefik ve  ortaklarıyla yakın iş birliği içinde olma taahhüdünü vurgulayacağını aktaran  Psaki, Biden'ın 10 Haziran'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya  geleceğini kaydetti.
 
Psaki, Biden'ın 11-13 Haziran'da İngiltere'nin Cornwall kentinde  düzenlenecek G7 Zirvesine katılacağını belirterek, Biden'ın burada kamu sağlığı,  ekonomik iyileşme, iklim değişikliği gibi konuları vurgulayacağını ve ikili  görüşmeler gerçekleştireceğini aktardı.
 
Biden'ın 13 Haziran'da Windsor Sarayı'nda İngiltere Kraliçesi 2.  Elizabeth ile bir araya geleceğini aktaran Psaki, bu görüşmenin ardından Biden'ın  NATO Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e döneceğini kaydetti.
 
14 Haziran'da NATO liderlerinin gelecek tehditleri nasıl  karşılayacakları ve etkili yük paylaşımı konusunda istişarelerde bulunacağını  belirten Psaki, "Biden, birçok ikili ve bölgesel meseleyi ele almak için Türkiye  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek." ifadesini kullandı.
 
Biden'ın son durağı Cenevre
 
Psaki, Biden'ın 15 Haziran'da Brüksel'de ABD - Avrupa Birliği  zirvesine katılacağını ve Belçika Kralı Philippe ve Belçika Başbakanı Alexander  De Croo ile bir araya geleceğini kaydetti.
 
Biden'ın 16 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile  görüşmek için Brüksel'den İsviçre'nin Cenevre kentine geçeceğini aktaran Psaki,  Biden'ın burada da İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ve İsviçre  Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüşeceğini bildirdi.
 

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