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Erdoğan: Her zaman sevgiyle yad edilecek

AA |  05 Ocak 2018 Cuma - 13:57 | Son Güncelleme : 05 01 2018 - 14:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Canlandırdığı karakterler, oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle, tüm vatandaşlarımızın sevgisini kazanan kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir." ifadesini kullandı.


Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan,  Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul'un vefatı dolayısıyla başsağlığı  mesajı yayımladı.
 
Erdoğan, Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden biri olan  Özkul'un vefatını derin bir teessürle öğrendiğini ifade etti.
 
Özkul'un canlandırdığı karakterler, oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle  tüm vatandaşların sevgisini kazandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında  şunları kaydetti:
 
"Kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller  tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Türk tiyatrosuna ve  sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir  Özkul'a Allah'tan rahmet, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı  diliyorum."
 

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