Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandı

Kemer Country Club’ın başkanı ve Türkiye’de golfün gelişmesinde büyük emeği olan merhum Erdoğan Demirören anısına düzenlenen “Erdoğan Demirören Golf Cup”ın dördüncüsü 8-10 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Golfçüler, bu anlamlı organizasyonda bir araya geldi.

Turnuvanın ilk gününde spor cular, “Junior 18 Çukur ve Akademi Oyuncu Kategorileri”nde yarıştı. Junior 18 Çukur kazananı Su Kabil, ödülünü Murat Oktay’ın elinden aldı. Junior Academy kazananı İlker İzzet Erdoğan’a ise ödülünü Erdoğan Demirören verdi. Büyük mücadelelere sahne olan turnuvaya iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin de yer aldığı 233 golfçü katıldı.

Gelenekselleşen turnuvayı daha özel kılmak ve merhum Erdoğan Demirören’i en güzel şekilde anmak için; dün akşam “Erdoğan Demirören Anma Yemeği ve Ödül Töreni” organize edildi. Anma yemeğinde ayrıca turnuvada dereceye giren oyunculara ödülleri takdim edildi.

Meltem Oktay-Yıldırım Demirören-Mehmet Kazan-Erol Şimşek

Ladies Gross kategorisinde birinci olan Mira İçgören, ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Oktay’ın elinden aldı. Mens Gross kategorisinde birinci olan Mehmet Kazan’a da ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören verdi.

Yıldırım Demirören-Meltem Oktay-Mira İçgören

Revna Demirören, Kıvanç Oktay, Sinan Oktay, Nihat Özdemir ve Fikret Öztürk de bu anlamlı turnuvanın ödül verenleri arasında yer aldı.

Nihat Özdemir-Adem Karataş

Okan Sezer-Faruk Çelik-Kerem Metin-Baha Telli

Fikret Öztürk- Özdemir Kandemir

Fulya Filiz- Alya Daganyan

Ayhan Elmas-İzzet İlker Erdoğan

Erdem Kıramer- Beyhan Goldmann Benardete