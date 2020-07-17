İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram ve polis memuru Burak Derya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi" denildi.
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Erdoğan'dan, Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı
DHA | 17 Temmuz 2020 Cuma - 12:44 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 12:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait insanlı keşif uçağının, Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensuplarının ailelerine başsağlığı diledi.
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- Erdoğan'dan, Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı