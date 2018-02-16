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Erdoğan'dan tedavi gören Kadir Mısırlıoğlu'na ziyaret

16 Şubat 2018 Cuma - 16:56 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 16:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ediyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.30 sıralarında Kısıklı'daki  evinden çıkarak Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Kadir Mısıroğlu'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.

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Kadir Mısırlıoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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