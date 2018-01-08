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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu!

AA |  08 Ocak 2018 Pazartesi - 13:21 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 13:21

Erdoğan, 5 Ocak 2018'de Beşiktaş Belediyesinde yaptığı konuşmada kendisine yönelik hakaret içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak 2018'de  Beşiktaş Belediyesindeki konuşmasında kendisine yönelik hakaret içeren sözler  sarf ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç  duyurusunda bulundu. 
 
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  verdiği dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 5 Ocak 2018'deki konuşmasından bölümlere yer  verildi.
 
Kılıçdaroğlu'nun, kullandığı ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alenen  hakaret ettiği kaydedilen dilekçede, şu ifadeler kullanıldı:
 
"Şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından alçakça ve  sahte olarak üretilen telefon konuşmalarına atfen Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik  olarak sarf ettiği ifadeler, her türlü ahlaki vicdani ve insani değerden  yoksundur. Bir babanın oğlu ile olan telefon görüşmelerinin dinlenmesi ve daha  sonra bu dinlemelerden kelime, ses ve hecelerde tahrifat yapılarak, sahte bir  görüşme üretilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması FETÖ'ye özgü alçakça ve ahlaksızca  bir girişim olarak tarihin sayfalarında yerini almıştır. Böyle bir girişimin  yaklaşık dört yıl sonra, daha önce hukuken yaptırım altına alınmış olmasına  rağmen ana muhalefet partisinin lideri şüpheli tarafından tekraren  dillendirilmesi şüphelinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak hiçbir insani  ve ahlaki ilke gözetmeden muhalefet yaptığının açık bir göstergesidir."
 
Kılıçdaroğlu'nun şikayete konu açıklamalarında bahsettiği telefon  görüşmelerine ait ses kayıtlarının sahteliğinin, bilirkişi raporlarıyla sabit  olunduğu bildirilen dilekçede, buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik  aynı ve benzer iddia ve söylemlerle kişilik haklarını ihlal eden hakaret içerikli  beyanlarını tekrarladığı anlatıldı.
 
Dilekçede, şu değerlendirmede bulunuldu:
 
"Bilindiği gibi 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminden hemen sonra  FETÖ öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak mesnetsiz ve dayanaksız  iddialarla algı oluşturmak maksadıyla içeride ve dışarıda yaygın bir kampanya  başlatılmıştır. Şüpheli de ilk günden itibaren söz konusu kampanyayı sahiplenmiş  ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız ve gerçek dışı iddialarla kampanyaya  katkı sağlamıştır. 17-25 Aralık yargı darbesi ile ilgili ortaya çıkan gerçekler  ışığında söz konusu kampanyanın 17-25 Aralık yargı darbesine meşruiyet  kazandırmak amacıyla planlanıp icra edildiği hususunda bir tereddüt  bulunmamaktadır. 17-25 Aralık darbesinin azmettiricilerinin, Türkiye'de başarısız  olmanın verdiği kin ve öfkeyle ABD'de adli soruşturma kılıfı altında benzer  iddialarla dava açtığı ve davanın kamuoyuna yansıtıldığı bugünlerde, aynı  kampanyanın FETÖ tarafından başlatılması ve eş zamanlı olarak şüpheli ve genel  başkanı olduğu parti tarafından asılsız iddiaların dile getirilmesi ve hakarete  varan ifadelerle kullanılması, yukarıda ifade edilen işbirliğinin bir yansıması  olarak değerlendirilmelidir."
 
Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun bir süre önce Erdoğan'ın yurt dışında  parası olduğunu iddia ettiği, bunu ispata davet edildiği ancak iddiasını ispat  etmek bir yana, iddiayı dile getirmekten sarfı nazar etmeye başladığı kaydedildi.
 
Kılıçdaroğlu'nun, benzer şekilde Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışına  para aktardığını iddia ettiği, iddiasını ispata davet edildiği ancak ispat  bağlamında sunduğu belgelerin yurt dışına para transferiyle ilgili olmadığının  kısa sürede anlaşıldığına yer verildi.
 
Dilekçede, "Bu koşullarda şüphelinin mesnetsiz ve dayanaksız iddialar  sebebiyle pişmanlık duyup, Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesi gerekirken,  yeni yalanlarla kampanyayı sürdürmeye çalışması, suç işleme kastını ve suç  işlemeyi itiyat haline getirmiş bir kişilik profilinin varlığını ortaya  koymaktadır." ifadesi kullanıldı.
 
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki Erdoğan'a yönelik diğer iddialarının  da tümüyle gerçek dışı olduğu kaydedilen dilekçede, "Şüpheli, yalan ve iftira  üzerine siyaset yapmayı alışkanlık haline getirmiş, hak arama girişimlerimize ve  bunun üzerine verilen yargı kararlarına rağmen alışkanlığını değiştirmemiştir."  değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun TCK'nın 299. maddesindeki "Cumhurbaşkanına  hakaret" suçunu işlediği ifade edildi ve bu suçtan hakkında kamu davası açılması  istendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu suç duyurusu
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