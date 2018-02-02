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Erdoğan'dan Fatma'nın ailesine taziye telefonu!

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 1:55 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 1:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Avlar'ın ailesine başsağlığı diledi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Afrin  bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine  düzenlenen roketli saldırıda yaşamını yitiren 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın  ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. 
 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, dün  akşam merhumenin babası Ahmet Avlar ile telefonla görüştü.
 
Elim olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,  merhumeye Allah'tan rahmet, aileye metanet ve sabır diledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, masum insanların canına kasteden  terör örgütüyle kararlı biçimde mücadeleye devam edileceğini belirtti.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye telefonu Fatma Avlar
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