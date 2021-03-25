Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti
Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti
DHA | 25 Mart 2021 Perşembe - 16:08 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 16:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi kabul etti.
- Biyolojik babası ortaya çıktı! Yasal süreye birkaç gün kala yıkıldılar...
- Minibüs ve dolmuşlar ile ilgili flaş karar! Reddedildi
- ASELSAN mesleki eğitim alanında Erasmus'a kabul edildi
- Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü
- Yeni Jaguar F-PACE 1.3 milyon TL'ye yola çıktı!
- Nuri Alço'dan yeni haber! Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu...