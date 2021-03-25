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Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti

DHA |  25 Mart 2021 Perşembe - 16:08 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 16:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi kabul etti.


 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Wang Yi çin
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