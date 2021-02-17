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Erdoğan çiftinden Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı

DHA |  17 Şubat 2021 Çarşamba - 19:19 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 19:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.


Erdoğan çiftinin taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:
 
"Ülkemizin değerli ilim ve düşünce insanlarından psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz.
 
Hayata dair hakkaniyetli yaklaşımı, insani duyarlılığı ve müşfik üslubuyla nice gönüller kazanan Doğan Cüceloğlu'nu her zaman iyi bir eğitici, iyi bir hoca ve iyi bir insan olarak hatırlayacağız.
 
Doğan Cüceloğlu Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, okurlarına, eğitim camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan
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