Erdoğan: Bu kafayla düşmez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , enflasyonun düşmesi için faizlerin aşağı gelmesi gerektiğini söyledi ve Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bu konuda rol alması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, İtalya seyahatinden dönüşü sırasında uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi başkanlığında geçen hafta yapılan ekonomi istişare toplantısına atıfta bulunarak şunları ifade etti:

"Ben arkadaşlara açıkça söyledim. Birinci derecede Merkez Bankası ve BDDK , ondan sonra da devletin bankaları burada aktif rol almak zorunda. Siz aktif rol almadıktan sonra, öbürleri istediği gibi at oynatır. Dediğim gibi çalışma tamamlanınca, tekrar bir araya gelip konuşacağız... İşi sağlam tutarsak oralara ulaşırız, kararlı duracağız, kesinlikle faizde taviz vermeyeceğiz. Faizi aşağıya doğru çekeceğiz. Faizi aşağıya doğru çektiğimizde enflasyon da düşecektir"

Erdoğan, ekonomi istişare toplantılarının devam edeceğini de ifade ederek, "Faizle ilgili yaptığımız son zirveden sonra arkadaşlar kendi aralarında bir çalışma yürütüyorlar. Bundan sonra tekrar bir araya geleceğiz. Enflasyon, çift haneli rakamdan tek haneye inmiş değil. Bu mantıkla, bu kafayla gidildiği sürece inmez de" diye konuştu.