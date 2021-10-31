Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi! Kritik zirvenin ardında peş peşe açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki temasları çerçevesinde, ikili görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda Erdoğan'ın Biden ile yaptığı görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken de hazır bulundu.
Erdoğan'ın akşam saatlerinde kameraların karşısına geçmesi ve zirvedeki gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. İki lider ilk yüz yüze görüşmesini Haziran ayındaki NATO zirvesinde gerçekleştirmişti.
TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA: STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'daki görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için müşterek irade beyanında bulunuldu ve bu doğrultuda ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Biden, İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden G-20 Liderler Zirvesi marjında görüştü.
Pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu. Bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı.
Görüşmede, iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.
ABD'DEN YAPICI İLİŞKİ VURGUSU
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden’ın görüşmesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:
“Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve fikir ayrılıklarını etkin bir şekilde yönetme arzusunun altını çizdi. Biden, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık yirmi yıldır yaptığı katkılardan dolayı takdirini dile getirdi. Liderler, Suriye'deki siyasi süreci, Afganlara insani yardımın ulaştırılmasını, Libya'daki seçimleri, Doğu Akdeniz'deki durumu ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaları ele aldı.”
"İYİ BİR GÖRÜŞME YAPMAYI PLANLIYORUZ"
Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusun yanıtlayan ABD Başkanı Biden "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" dedi.
TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ
Türkiye ve ABD arasındaki son kriz, Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nin başını çektiği 10 ülke büyükelçiliklerinin paylaştığı mesajla ortaya çıkmıştı. Büyükelçilikler daha sonra toplu halde açıklama yaparak geri adım attı ve fırtına dindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz sürerken söz konusu büyükelçilerin 'istenmeyen adam' ilan edilebileceğini açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın daha önce İskoçya'nın başkenti Glasgow'daki İklim Zirvesi'nde baş başa görüşeceği açıklanmış, randevu daha sonra Roma'ya alınmıştı.
20 Ocak tarihinde başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk görüşmesini Haziran ayındaki NATO zirvesinde gerçekleştirmişti.