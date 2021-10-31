Erdoğan Biden görüşmesi ne zaman? İştre kritik Erdoğan Biden görüşmesinde öne çıkan başlıklar!

G20 zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Görüşmede Türkiye'nin F-16 satın alma talebi ve ABD ile savunma ilişkisi ana gündem maddesi olacak. Peki, Erdoğan Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Erdoğan Biden görüşmesine ilişkin detaylar!

Türkiye’nin gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde. G20 zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile biraraya gelecek.

ERDOĞAN BİDEN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Başkanı Joe Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın bugün, G20 zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti. Görüşmenin saat 12.10'da gerçekleşeceği öğrenildi.

İŞTE ERDOĞAN BİDEN GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI

ABD'li yetkili Biden'ın görüşmede Erdoğan'a "Krizlerden kaçınılması gerektiğini ve düşüncesizce eylemlerin iki ülkenin müttefikliğine fayda sağlamayacağını söyleyeceğini" bildirdi. Görüşmede Türkiye'nin F-16 satın alma talebi ve ABD ile savunma ilişkisinin de ele alınacağı bildirildi.

CNN Muhabiri Büşra Arslantaş'a göre, Suriye başlığı görüşmenin ana maddelerinden birisi olacak. S-400, F-35 ve F-16 konularının da masadaki kritik başlıklar arasında olması bekleniyor.

Erdoğan - Biden görüşmesi büyükelçiler krizi sonrası iki liderin yapacağı ilk yüz yüze görüşme olacak. Biden'ın bu konuyu gündeme getireceği de gelen bilgiler arasında

Libya ve Afganistan'daki gelişmelerin de görüşmede konuşulması bekleniyor. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılmayacak.