Erdoğan: ABD terör örgütlerine yardım ediyor, bu destek sona ermeli
26 Eylül 2021 Pazar - 18:22 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 18:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS televizyonu ile röportaj yaptı. Erdoğan, "Biz de ABD de NATO müttefikleriyiz, terör örgütlerine böyle yardım ediliyorsa bu bizi üzer ve bunu söyleriz" dedi.
CBS televizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile yaptığı röportajın devamını yayımladı.
Erdoğan, "Biz de ABD
de NATO
müttefikleriyiz, terör örgütlerine böyle yardım ediliyorsa bu bizi üzer ve bunu söyleriz. ABD, terör örgütleri PKK
/YPG'ye silah yardımı yapıyor, bu desteğin sona ermesi gerekiyor" dedi.