26 Eylül 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.385 -1.20 EURO 10,4670 1.54
USD 8,8730 1.26 ALTIN 499,410 1.73
CANLI BORSA
TÜMÜ

Erdoğan: ABD terör örgütlerine yardım ediyor, bu destek sona ermeli

26 Eylül 2021 Pazar - 18:22 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 18:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS televizyonu ile röportaj yaptı. Erdoğan, "Biz de ABD de NATO müttefikleriyiz, terör örgütlerine böyle yardım ediliyorsa bu bizi üzer ve bunu söyleriz" dedi.


CBS televizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı röportajın devamını yayımladı. 
 
Erdoğan, "Biz de ABD de NATO müttefikleriyiz, terör örgütlerine böyle yardım ediliyorsa bu bizi üzer ve bunu söyleriz. ABD, terör örgütleri PKK/YPG'ye silah yardımı yapıyor, bu desteğin sona ermesi gerekiyor" dedi.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan CBS televizyon NATO
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.