Erdoğan’a sunuldu: Devler arasında 3 Türk var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a savunma dahil Türkiye’nin son 15 yılda gerçekleştirdiği atılımlara ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. 2002’de dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında Türkiye’nin tek bir savunma firması bulunmazken 2017 yılında 3 Türk firması yer aldı.

Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hazma Dağ’ın yaptığı sunumda 15 yıllık AK Parti iktidarında tarımdan eğitime, ekonomiden kültüre, ulaştırmadan sosyal politikalara her alanda hayata geçirilen çalışmalar anlatılırken savunma icraatları öne çıktı.

SIFIRDAN BİR MİLYAR DOLARI AŞTI

Sunumda, 2002-2017 dönemindeki savunma alanında gerçekleştirilen çalışmalar şöyle özetlendi:

Savunma ve havacılık cirosu 2002’de 1 milyar dolardı 2016’da 6 milyar dolar oldu. Savunmada Ar-Ge harcaması 2002’de 0 dolarken önceki yıl 1,25 milyar dolara çıktı. Böylelikle Türkiye’nin Ar-Ge ve teknoloji yatırımı yapan sektörleri arasında savunma sektörü başat konuma geldi.

SAVUNMADA YERLİLİK ORANI 65’E ÇIKTI

Yürütülen savunma projelerinin bütçesi 2002’de 5,5 milyar dolardı. 2016 yılında 42 milyar dolar oldu. Savunma sanayinde yerlilik oranı 2002’de yüzde 18 iken geçen yıl yüzde 65’e yükseldi.

SAVUNMA DEVLERİ ARASINDA ÜÇ TÜRK

2002’de dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında Türkiye’nin tek bir savunma firması bulunmazken 2017 yılında Aselsan 57’nci, TAİ/TUSAŞ 61 ve Roketsan 98’nci sırada.

İHRACAT 2 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Söz konusu dönemde savunma ve havacılık ihracatı 248 milyon dolardan 1,95 milyar dolara yükseldi. (Yeni Şafak)