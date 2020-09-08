Erdinç Acar iş adamını dövdü iddiası! Nedeni...

Erdinç Acar'ın, çocuklarının annesini ısrarla rahatsız eden iş insanı M.Ö.’yü Ulus'ta bir mekanda görünce dövdüğü iddia edildi.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen kavganın perde arkası şöyle:

"M.Ö. geçen ocak-şubatta evli olduğu dönemde Hande Demir’e çicekler, hediyeler göndermiş. 'Bir kahve içelim, beni tanı. Pişman olmayacaksın' şeklinde mesajlarla taciz etmiş. Sosyetik güzel, hâlâ sakladığı bu mesajları eşine göstermiş. Erdinç Acar haliyle çok kızmış ve M.Ö.’yü sert bir dille uyarmış.