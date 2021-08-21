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Erdinç Acar ile Gizem Çetin ilk kez görüntülendi

21 Ağustos 2021 Cumartesi - 13:01 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 13:01

Erdinç Acar, spiker sevgilisi Gizem Çetin ile ilk kez objektiflere yakalandı. Bodrum’da aşk tatiline çıkan iş insanı, sevgilisiyle birlikte göbek atıp eğlendi.


Hande Demir ile 2020 yılında evliliklerini sonlandıran Erdinç Acar, aradığı aşkı spiker Gizem Çetin'de buldu. İş insanı ve sevgilisi, önceki gün Bodrum'daydı. Şimdiye kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, Acar'ın Cennet Koyu'nda demirli teknesinde ilk kez görüntülendi.
 
AŞK TATİLİ
 
Takvim gazetesinden Doğan Savaş'ın haberine göre; görüntülendiklerinden habersiz olan Acar ve Çetin'in mutluluğuna diyecek yoktu.
 
Gizem Çetin, bir ara çalan müzik eşliğinde dans etti. Önce sevgilisini kahkahalar atarak izleyen iş insanı, daha sonra yerinden kalkarak oynamaya başladı.

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