11 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.104 0.48 EURO 8,8450 0.45
USD 7,4650 0.22 ALTIN 465,900 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Erdinç Acar'dan 'İş insanını dövdü' iddiasına yanıt

11 Eylül 2020 Cuma - 10:36 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 10:36

Hande Demir, Bodrum tatilinde yolunu kesen M.Ö’yü, Erdinç Acar’a şikayet etti. Erdinç Acar, 'iş insanını dövdü' iddiasına yanıt verdi.


Erdinç Acar önceki akşam Bebek Balıkçısı’na koruma ordusuyla gitti. Çevresi neredeyse etten duvarla örülmüştü. Erdinç Acar’ın, eski eşi Hande Demir’i rahatsız eden M.Ö’yü, Ulus-Sunset’te görüp dövdüğü haberi basında yer almıştı.
 
Acar bu konuyu soran habercilere şöyle cevap verdi: “Olaydan haberim yok”.
 
Peki o olay nasıl gerçekleşti?
 
Erdinç Acar 10 gün önce Ulus-Sunset’e gitti. Burada eski eşi Hande Demir’i bir yıldır rahatsız eden evli iş insanı M.Ö’yü gördü. Daha önce sert dille uyardığı M.Ö’nün, eski eşini taciz ettiğini, telefonuna garip mesajlar attığını biliyordu.
 
Acar, M.Ö.’ye “Burayı terk et” dedi. Tehdit ve tepkiyle karşılaşınca da kafa attı. M.Ö. daha sonra Erdinç Acar’dan özür diledi. Müge Dağıstanlı/Posta
 

ETİKETLER

Erdinç Acar Hande Demir Bodrum
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.