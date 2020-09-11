Erdinç Acar'dan 'İş insanını dövdü' iddiasına yanıt

Erdinç Acar önceki akşam Bebek Balıkçısı’na koruma ordusuyla gitti. Çevresi neredeyse etten duvarla örülmüştü. Erdinç Acar’ın, eski eşi Hande Demir’i rahatsız eden M.Ö’yü, Ulus-Sunset’te görüp dövdüğü haberi basında yer almıştı.

Acar bu konuyu soran habercilere şöyle cevap verdi: “Olaydan haberim yok”.

Peki o olay nasıl gerçekleşti?

Erdinç Acar 10 gün önce Ulus-Sunset’e gitti. Burada eski eşi Hande Demir’i bir yıldır rahatsız eden evli iş insanı M.Ö’yü gördü. Daha önce sert dille uyardığı M.Ö’nün, eski eşini taciz ettiğini, telefonuna garip mesajlar attığını biliyordu.

Acar, M.Ö.’ye “Burayı terk et” dedi. Tehdit ve tepkiyle karşılaşınca da kafa attı. M.Ö. daha sonra Erdinç Acar’dan özür diledi. Müge Dağıstanlı/Posta