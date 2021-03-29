Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizide Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı karakter Hasan Ali'nin eşi Şahika tarafından zehirlenmesi geceye damga vurdu. Dizinin takipçileri Erdal Özyağcılar diziden ayrıldı mı? Yasak Elma Hasan Ali ölüyor mu? Erdal Özyağcılar dizide ölüyor mu? sorularını araştırıyor. Peki, Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan ayrıldı mı? İşte Yasak Elma'nın son bölümünde yaşananlar...

Yasak Elma'nın yeni bölümü geceye damgasını vurdu. Yasak Elma'da Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı karakter Hasan Ali'nin eşi Şahika tarafından zehirlenmesi internette gündem oldu. Önceki eşini de zehirleyerek öldüren Şahika bu sefer Hasan Ali'nin yenmeğine zehir koydu. İzleyenler 'Erdal Özyağcılar dizi den ayrıldı mı? Yasak Elma Hasan Ali ölüyor mu? Erdal Özyağcılar dizide ölüyor mu?' sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

ERDAL ÖZYAĞCILAR DİZİDEN AYRILDI MI? YASAK ELMA HASAN ALİ ÖLÜYOR MU?

Yasak Elma’da, Hasan Ali’nin Şahika tarafından zehirlenmesi geceye damga vurdu. Şahika'nın 'Ben bu anı bir yerden hatırlıyorum' diyerek eski kocasına göndermede bulunması Hasan Ali'nin öldüğünü yani Erdal Özyağcılar'ın diziden ayrılacağının sinyalini verdi.

Son bölümlerde Şahika ,etkileyici bir performansla seyircilerden beğenileri topladı.

4 sezondur devam eden dizi Yasak Elma dizisi, konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip diziye bu sezon Hasan Ali karakteri ile katılan Erdal Özyağcılar'ın son bölümde zehirlenmesi dikkat çekti.

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?