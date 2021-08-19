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Erdal Beşikçioğlu'nın kızı da babasının izinden gidiyor!

19 Ağustos 2021 Perşembe - 17:53 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 17:55

Tatbikat Sahnesi’nın kurucuları Erdal Beşikçioğlu-Elvin Beşikçioğlu çiftinin kızları Derin Beşikçioğlu da oyunculuğu seçti.


Fransa’da Strasbourg Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde okumaya başlayan Derin Beşikçioğlu’na, yapım şirketlerinden dizi teklifleri gelmeye başladı. Tiyatro eğitimine Strasbourg’da başlayan Beşikçioğlu, bir yandan da İstanbul’da konservatuvar sınavlarına hazırlanıyor.
 
HOBİ OLARAK KALMASINI İSTEMEDİ
 
Çocukluğu anne babasınınyanında tiyatro kulislerinde geçen Derin Beşikçioğlu, oyunculuğu seçmesiyle ilgili şunları söyledi:
 
"Ailemin payı büyük. Annemi ve babamı küçüklüğümden beri hem sahnede, hem kamera arkasında gözlemliyorum. Lisede tiyatro topluluklarıyla yıl sonu gösterilerine çıktım. 12 yıl bale eğitimi aldım. Hem balede hem tiyatroda birçok sahne deneyimim oldu. Yine lisede kendi yazdığım, çektiğim ve oynadığım kısa filmim Avrupa genelinde bir yarışmaya gitmeye hak kazandı. Hem sahnenin hem kamera önünün büyüsüne kapılmıştım. Hobi olarak kalmasını istemedim."
 

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