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Erciyes Üniversitesinde Kovid-19 aşısı için gönüllü denekler hazır

AA |  12 Ekim 2020 Pazartesi - 15:52 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 15:52

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) gönüllü deneklerin hazır tutulduğunu belirtti.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç,  ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve  Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile bir araya geldi.
 
Büyükkılıç, üniversite bünyesinde yürütülen Kovid-19 aşı  çalışmalarındaki başarılarından dolayı Çalış ve Özdarendeli'yi kutladı.
 
ERÜ'deki aşı çalışmalarında gelinen noktanın kendisini ayrı bir  sevindirdiğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Erciyes Üniversitemiz araştırma üniversitesi olarak bizim gururumuz.  Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmalarında Erciyes  Üniversitesinde gönüllü deneklerin hazır tutulduğunu ve 1 hafta-10 gün gibi bir  sürede insanlar üzerinde test edilebileceğini memnuniyetle gördüm. Yerli  koronavirüs aşısının gururu üniversitemize ve şehrimize ait olacak inşallah. Tüm  insanlığa hizmete vesile olacak, hayırlı sonuç olacağı kanaatindeyim. Zaten  epeyce bir aşama kaydedildi. Bir doktor olarak da söylüyorum en kısa zamanda, bu  virüsten kurtulmanın yolu aşıyla mümkün olacak. Bir bakıma insanlığın beklentisi,  Türkiye olarak özelde de Erciyes Üniversitesinin bu işte başarılı olması ve bir  an evvel sonuca odaklı çalışmanın yapılması, bizi memnun ediyor ve sevindiriyor."
 
ERÜ Rektörü Çalış da her zaman kendilerini destekleyen Büyükkılıç'ın  ziyaretinin kendilerini ve aşı çalışmasını yürüten ekibi mutlu ettiğini  belirterek, destek ve moral ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
 
Yerli aşı çalışmalarının, planlandığı gibi başarılı şekilde devam  ettiğini aktaran Çalış, "Kayserimiz inşallah aşının merkezi olacak. Diğer  çalışmalarla ilgili aşılarımız da devam ediyor. Zaten Kırım Kongo devam ediyordu.  Birtakım bazı aşıları da projelendirmiş durumdayız. Üniversitemiz birçok alanda  olduğu gibi aşı alanında şu anda ön planda." ifadelerini kullandı.
 
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise aşı merkezinde uzun yıllardır  çalışmalar yapıldığını anımsatarak, şunları söyledi:
"Bu pandemi döneminde de Sağlık Bakanlığının desteklediği Kovid-19'a  karşı aşı geliştirme projemiz vardı. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi rektörümüz  de çok büyük katkılar verdiler. Hem maddi hem de manevi olarak. Biz aşıyla  uğraşıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Elbette bu ekip olayı, ekibime  de teşekkür ediyorum."
 

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Erciyes Üniversitesi corona virüs aşı denek
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