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Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye yapıldı

05 Kasım 2020 Perşembe - 13:07 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 13:21

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Kovid-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı. ERUCOV-VAC inaktif aday aşısı, 18-55 yaş arasında, sağlıklı ve daha önce Kovid-19 geçirmemiş 44 gönüllüye uygulanacak. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Böylece aşı çalışmamızda Faz-1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz-1 çalışması yaklaşık iki ay sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz-1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır" dedi.


Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Kovid-19'a karşı  geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı. 
 
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tamamen yerli ve milli olarak  Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma  Merkezi'nde (ERAGEM) Kovid-19'a karşı geliştirilen, Koçak Farma'da GMP  şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığınca desteklenen ERUCOV-VAC inaktif  aşı adayının, Ar-Ge çalışmaları tamamlandı.
 
Etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığından alınan onayların ardından  Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) ilk dozu  bir gönüllüye uygulanan ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının Faz-1 çalışmalarına  başlandı.
 
Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından Kovid-19'a karşı  geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının ilk dozu, Türkiye'deki Faz 1 ruhsatlı birkaç  merkezden birisi olan ve daha önce de ulusal ve uluslararası birçok klinik  araştırmayı başarı ile tamamlamış, ülkenin diğer yerli aşılarının  geliştirilmesinde önemli rol alacak İKUM'da, ilk gönüllü Nazif Durna'ya yapıldı.
  
Açıklamadan görüşlerine yer verilen Durna, aşı çalışmasında gönüllü  olmaktan mutlu olduğunu belirtti.
 
"İnşallah insanlara umut olurum." ifadesini kullanan Durna,  akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
 
 
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise ERAGEM tarafından Kovid-19'a  karşı geliştirilen aday aşının periklinik çalışmalarının tamamlandığını  belirterek, Faz-1 çalışmalarını önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi  planladıklarını aktardı.
 
Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak
 
Aday aşının ilk gönüllüye uygulandığını anlatan Çalış, şunları  kaydetti:
 
"Böylece aşı çalışmamızda Faz-1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız.  Faz-1 çalışması yaklaşık iki ay sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının  başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde  ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır.  Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı  merkezler tarafından geliştirilen aşılar inşallah Kovid-19'a karşı  vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır. Emeği geçen herkese  teşekkür ediyorum."
 
Çalış, ayrıca İKUM'un, geliştirilen diğer Kovid-19 aşılarının Faz-1  çalışmalarının yapılabileceği Türkiye'deki nadir birkaç merkezden birisi olduğunu  da sözlerine ekledi.
 
Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz-1  çalışmasının 5 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanlanıyor. Faz-1 çalışmasının  başarıyla tamamlanması halinde  ocak ayında Faz 2 çalışmalarına geçilecek.
 

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Erciyes Üniversitesi Kovid-19 ERUCOV-VAC
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