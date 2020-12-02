Erciyes Üniversitesi 56 sağlık personeli alacak!

Erciyes Üniversitesi, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve sağlık teknikeri kadrolarında 56 sağlık personeli istihdam edecek. Peki, Erciyes Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Erciyes Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru şartları...

Erciyes Üniversitesi sağlık personel alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, Erciyes Üniversitesi, 36 hemşire, 2 fizyoterapist, 2 diyetisyen, 3 psikolog ve 13 sağlık teknikeri olmak üzere toplamda 56 sağlık personeli alacak. Peki, Erciyes Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru şartları...

Erciyes Üniversitesi hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve sağlık teknikeri alıyor. Erciyes Üniversitesi personel alımı başvuru şartları yayınlandı.

Erciyes Üniversitesi sağlık personeli ilanına göre, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı ve ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

HEMŞİRE

- Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans bölümü mezun olmak,

- Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

HEMŞİRE

- Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik alanından mezun olmak. (Diplomasında hemşire unvanı kazanmış olmak)

- Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

FİZYOTERAPİST

Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü mezunu olmak.

PSİKOLOG

Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji Lisans Bölümü mezunu olmak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

(Radyoterapi Teknikeri)

Yükseköğretim kurumlarının Radyoterapi önlisans programından mezun olmak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

(Odyometri Teknikeri)

Yükseköğretim kurumlarının Odyometri önlisans programından mezun olmak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

(Diyaliz Teknikeri)

Yükseköğretim kurumlarının Diyaliz önlisans programından mezun olmak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

(Ameliyathane Teknikeri)

Yükseköğretim kurumlarının ameliyathane hizmetleri önlisans programından mezun olmak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

(Radyoloji Teknikeri)

Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji/Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak. (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

(Aneztesi Teknikeri)

Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. (Veteriner Fakültesi Eğitim , Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde istihdam edilecek.)

SAĞLIK TEKNİKERİ

(Laborant ve Veteriner Sağlık)

Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programından mezun olmak. (Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde istihdam edilecek.).

SAĞLIK TEKNİKERİ

(Tıbbi Laboratuar Teknikeri)

Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. (İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde İstihdam Edilecek.)

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak.

g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:

a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

b) Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

c) Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. (İlanın Resmî Gazete ’de yayımlanması akabinde 2020 KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçlarının açıklanması halinde, adaylar sadece 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı ile başvuruda bulunacaktır.)

d) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni hali olmamak.

e) Belirtilen tüm unvanlarda istihdam edilecek kişiler, hastanelerin ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.

f) Hastanelerin 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

g) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kurumlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

h) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilecektir.

4-B İş Talep Formu örneği Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından (https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) temin edilecektir.

Şahsen yapılacak başvurular; Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.