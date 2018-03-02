Erciş şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Afrin’de şehit düşen Ercişli Çevik, on binlerce kişinin katılımıyla ebediyete uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yürütülen operasyonlar sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik, memleketi Van 'ın Erciş ilçesinde on binlerce kişi tarafından ebediyete uğurlandı.

Şehidin cenazesi, öğle saatlerinde Erciş’e getirildi. Kışla Mahallesi Hazreti Ömer Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, şehidin naşı on binlerin katıldığı ve tekbirlerin getirildiği törenle Çınarlı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Şehidin cenaze törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Van’dan gelen üst düzey komutanlar, kamu kurum amirleri, şehidin ailesi ve on binlerce hemşehrisi katıldı.

Afrin'de şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtildi.