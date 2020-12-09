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Ercan Saner kimdir? KKTC koalisyon hükümeti başkanı Ercan Saner hayatı!

09 Aralık 2020 Çarşamba - 15:21 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 15:21

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında kuruldu. Pek çok kişi de Ercan Saner'i kariyerini merak ediyor. Peki, Ercan Saner kimdir? Ercan Saner kaç yaşında ve nereli? İşte KKTC koalisyon hükümeti başkanı Ercan Saner'in biyografisi...


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon hükümeti kuruldu. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner kabine listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Peki, Ercan Saner kimdir? Ercan Saner kaç yaşında ve nereli? Ercan Saner hakkında merak edilenler...
 
 
ERCAN SANER KİMDİR? 
 
Ercan Saner, 1966'da Gazimağusa'da doğdu. 1988'de Trakya Üniversitesinden  mimar olarak mezun olan Saner, 2002'de UBP Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi  ve 2002 -2006 yılları arasında UBP'den Gazimağusa Belediye Meclis Üyeliği  görevini sürdürdü.
 
2009 Erken Genel Seçimlerinde UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçilen  Saner, 4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Turizm, Çevre ve Kültür  Bakanı olarak görev aldı.
 
Saner, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde ise  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulundu ve 2013 Erken Genel  Seçimleri'nde yeniden UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçildi.
 
2013-2015 yılları arasında UBP'nin temsilcisi olarak AB  Parlamentosu'nda görev yapan Saner, 16 Nisan 2016'da kurulan UBP-Demokrat Parti  Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak  görev aldı.
 
Saner, 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP  Gazimağusa Milletvekili seçilirken, Haziran 2019'dan bu yana UBP Genel  Sekreterliği görevini yürütüyordu.
 
Evli ve 2 çocuk babası olan Saner, İngilizce biliyor.
 
 
KKTC KOALİSYON HÜKÜMETİ 
 
 

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