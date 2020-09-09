Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te, 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlusu olan Ercan Bayat kıskıvrak yakalanmıştı. Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'terörden arananlar listesi'nde 'mavi kategori'de yer alan Ercan Bayat'ın yakalanması için Mehmetçik, sabırla hareket etti. Emniyet güçlerinden hudut ihlali yapılacağına dair duyum alınması üzerine 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Yayladağı bölgesindeki önlemlerini artırdı.

ANBEAN TAKİP ETTİLER

Bölgede devriyelerin yanı sıra belirli noktalara pusu atarak gizlenen askerler, söz konusu bölgeyi mini İHA'larla da anbean takip etti. Denizgören Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, yanında 2 çocuk ile bir kişinin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine Mehmetçik, hemen harekete geçerek, Bayat'ı kıskıvrak yakaladı.