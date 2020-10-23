23 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.198 -1.09 EURO 9,3830 -0.09
USD 7,9480 0.13 ALTIN 486,090 0.54
CANLI BORSA
TÜMÜ

Erbaş'tan Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına kınama

23 Ekim 2020 Cuma - 1:43 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 1:43

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınadı.


Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın başkenti Berlin’de bölgenin merkezi camilerinden biri olan Mevlana Camii'ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerin ve kutsalların hiçe sayıldığını belirtti.
 
Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınadığını vurgulayan Erbaş, "Özellikle Avrupa’da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin resmi makamlar tarafından da desteklendiğine şahit oluyoruz. Müslümanlara yönelik yapılan bu ayrımcı ve saygısız muamele hiçbir bahane ile kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Almanya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.