Eray Şamdan kimdir, aslen nereli, boyu ve kilosu ne? Tokyo karate grubunda yarışan Eray Şamdan’ın yarı final maçı ne zaman?

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray Şamdan, kumite 67 kiloda A Grubu'nda mücadele etti. İlk maçında Azerbaycanlı Firdovsi Farzaliyev'i 7-1 yenen Eray, ikinci karşılaşmasında Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2 mağlup oldu. İlk iki ismin çıkacağı gruptaki üçüncü müsabakasında Mısırlı Ali Elsawy'i 4-1'le geçen milli karateci, gruptaki son maçında da ev sahibi Japonya'dan Naoto Sago'yla karşılaştı. Japon sporcuyu 2-1 yenerek, grupta 6 puanla 2. sırada yer alan Eray, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyası almaya hak kazandı. 2019 Avrupa Şampiyonası ve 2108 Akdeniz Oyunları'nda bronz madalyası bulunan milli sporcu, yarı finalde kaybederse olimpiyatı bronz madalyayla tamamlayacak. Eray Şamdan, yarı finalde B Grubu'nu birinci bitiren Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa'yla eşleşti. Peki, Eray Şamdan kimdir, aslen nereli? Tokyo karate grubunda yarışan Eray Şamdan’ın yarı final maçı ne zaman?

ERAY ŞAMDAN MAÇI NE ZAMAN?

Yarı final müsabakası bugün TSİ 14.15'te başlayacak.

ERAY ŞAMDAN KİMDİR?

Eray Şamdan, Eray Şamdan 25 Temmuz 1997 yılında Kocaeli'nde dünyaya gelmiştir. Eray Şamdan milli karetecidir. 1.69 boyunda 60 kilodur.

Eray Şamdan karete sporuna Gebze Karate-Do İhtisas Kulübü'nde başladı. Küçük yaşlarından beri kareteye ve savunma sporlarına ilgisi olan Eray Şamdan tekniği ve hızı sayesinde herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Eray Şamdan'a bu özellikleri nedeniyle "Rüzgarın Oğlu" lakabı takılmıştır. Antrenörlüğünü babası Adnan Şamdan yapmaktadır.

Eray Şamdan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusudur.

2021 Büyükler Avrupa Şampiyonu sporcu Eray Şamdan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan sporcular arasındadır.