Eray Çakın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Nişantaşı'nda Neşe Nur Akkaya ve Y.F adlı kadınlara saldırdığı iddia edilen Eray Çakın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "aşağılama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nişantaşı Mıstık Parkı’nda yaşandığı iddia edilen olaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı parkta oturup sohbet ederken, yine parkta arkadaşlarıyla oturan Eray Çakın isimli şahsın önce bakışları daha sonra ise ‘başörtüleri nedeniyle’ hakaret dolu sözlü tacizine maruz kaldı.

“Gaziosmanpaşa’ya gidin”

Eray Çakın daha sonra genç kızların yanına gelerek “Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa ’ya gidip oturun” diyerek nefret söylemlerinde bulundu.

Neye uğradığını şaşıran genç kızlar, şahsa “Rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin” diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine Eray Çakın sözlü saldırılarını fiziksel boyuta taşıdı ve elindeki termos ve enerji içeceği şişesiyle Neşe Nur Akkaya’ya vurdu, ard arda yumruk attı. Akkaya aldığı darbelerle yere yığıldı.

Darp raporu aldı

Saldırıya parktaki diğer vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Neşe Nur Akkaya darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.

İtiraf etti

Gözaltına alınan Eray Çakın ifadesinde Neşe Nur Akkaya’ya saldırdığını ve nefret söylerimde bulunduğunu itiraf etti. Saldırganın arkadaşları ve diğer görgü tanıkları da yumruklu saldırıya şahit olduklarını ifadelerinde beyan etti.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Eray Çakın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "aşağılama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.